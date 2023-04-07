Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 06 апр, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 06 апр, 16:29
Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению Общество, 03:05
Кабмин рассмотрит вопрос упрощения получения учеными гражданства России Общество, 02:47
Reuters узнал о планах КНР проложить интернет-кабель из Азии в Европу Политика, 02:30
Правительство запланировало довести внедрение ИИ в экономику до 50% Экономика, 02:16
Китайский посол отказал Западу в праве давать Пекину указания по Украине Политика, 01:54
Вучич заявил о «тяжелой окопной борьбе» на Украине Политика, 01:36
Вучич пообещал появление в Сербии беспилотных авто и роботов-доставщиков Технологии и медиа, 01:25
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Премьер Ливана осудил удары по Израилю Политика, 00:48
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа Политика, 00:48
AHSA узнало об особенностях диагностированной у Берлускони лейкемии Политика, 00:26
Левитин против турниров с осуждением спецоперации. Реакция федераций Спорт, 00:01
Более 70% россиян поддержали бесплатные переводы самому себе без лимитов Общество, 00:01
Пауза ЦБ в отзывах лицензий у банков стала самой длительной с 1991 года Финансы, 00:00
Во ВШЭ предложили план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей Экономика, 00:00
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Reuters узнал о планах КНР проложить интернет-кабель из Азии в Европу

Reuters: КНР планирует проложить подводный интернет-кабель из Азии в Европу за $500 млн
Проект Китая под названием EMA должен соединить оптоволоконным кабелем Гонконг с Францией через Ближний Восток. Этот план — конкурент американского SeaMeWe-6, который пойдет по почти идентичному маршруту
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Китай разрабатывает план по прокладке подводной оптоволоконной сети, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость проекта — $500 млн, отмечает агентство и называет его конкурентом аналогичной американской разработки под названием SeaMeWe-6.

Китайский план называется EMA (от Europe, Middle East и Asia), он предполагает соединение кабелем Гонконга, китайской островной провинции Хайнань, Сингапура, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Франции.

Над проектом работают три основных интернет-оператора в КНР: China Telecom, China Mobile Limited и China Unicom. Прокладывать кабель будет компания HMN Technologies (до того, как большую часть ее акций выкупила кабельная компания Hegtong, она называлась Huawei Marine Networks).

SeaMeWe-6 — это проект американской фирмы SubCom. Кабель также должен соединить Европу и Азию по аналогичному с EMA маршруту (от Сингапура через Саудовскую Аравию во Францию). Reuters отмечает, что раньше три перечисленных выше китайских оператора входили в консорциум, который должен был заняться прокладкой кабеля, а сами работы должна была провести HMN Technologies.

Однако власти США смогли добиться того, чтобы исполнителем работ стала SubCom. Например, Вашингтон ввел санкции против HMN Technologies в 2021-м. Когда в проект вошла SubCom, китайские телекоммуникационные компании вышли из него. Теперь операторы подписали меморандумы с французской телеком фирмой Orange, пакистанской PTCL, египетской Telecom Egypt, аравийской Zain Saudi Arabia и подразделениями кувейтской K.S.C.P. в рамках своего проекта.

Читайте на РБК Pro
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту

Некоторые из этих компаний входят в консорциум по прокладке кабеля SeaMeWe-6: например, Orange и Telecom Egypt, следует из сообщения на сайте малазийского министерства коммуникаций и цифровых технологий, которое заявило о присоединении страны к консорциуму. Исходя из представленной информации, в него входят 12 компаний.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Интернет кабель
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
МИД Китая предложил США и НАТО взять ответственность за кризис на Украине
Политика
Китай назвал США «первую красную линию»
Политика
Politico узнала о заморозке Китаем общения с США на высшем уровне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter