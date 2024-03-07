ФСБ сообщила о ликвидации террористов, планировавших напасть на синагогу
В Калужской области раскрыли ячейку запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве, сообщили в ФСБ.
В ведомстве заявили, что при задержании члены группы оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
Подробнее — в материале РБК.
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