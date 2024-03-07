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Послу США вручили ноту из-за признания американских НКО нежелательными

МИД: послу США вручили ноту из-за признания американских НКО нежелательными
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России, где дипломату вручили ноту с требованием прекратить содействие трем некоммерческим организациями, которые были признаны нежелательными на территории страны. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет о трех признанных нежелательными НКО: 

  • «Американские советы по международному образованию»;
  • «Культурные перспективы»;
  • «Институт международного образования».

Материал дополняется.

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