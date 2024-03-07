Послу США вручили ноту из-за признания американских НКО нежелательными
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России, где дипломату вручили ноту с требованием прекратить содействие трем некоммерческим организациями, которые были признаны нежелательными на территории страны. Об этом сообщается на сайте министерства.
Речь идет о трех признанных нежелательными НКО:
- «Американские советы по международному образованию»;
- «Культурные перспективы»;
- «Институт международного образования».
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