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Кремль поспорил с Китаем о «невидимой руке» в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о «видимой руке» США в конфликте на Украине
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Кремль прокомментировал слова министра иностранных дел Китая Цинь Гана о невидимой руке, управляющей конфликтом на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что эта рука хорошо видна и это рука США.

«Здесь мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка в том, что эта рука не невидимая. Это рука видимая — это рука США, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны. Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука», — сказал он.

Другой вопрос касался влияния Китая на урегулирование конфликта на Украине. Песков ответил, что Москва находится в постоянном контакте с Пекином. «Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям наших коллег. Но сейчас продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какую-то мирную ситуацию нет. Поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — заявил он.

Материал дополняется.

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