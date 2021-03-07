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Политика ,  
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Алиханов ответил описавшему бои с НАТО за Калининград польскому генералу

По мнению губернатора, мысли о сценариях войны в Калининграде «живут только в больных головах отставных генералов натовских стран»
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Правительство Калининградской области)

Мысли о вооруженном конфликте в Калининградской области с участием войск НАТО «живут только в больных головах отставных генералов натовских стран», заявил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Так глава региона прокомментировал опубликованную в издании Defence 24 статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Тот, в частности, описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. По мнению генерала, в подобной войне ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района, а для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Потом боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья, пишет Скшипчак.

В комментарии изданию «Комсомольская правда» Алиханов отметил, что российскую власть «сложно обвинять в агрессивном поведении», указав, что Польшу помогали восстанавливать советские войска, благодаря чему она снова возродилась и даже в более широких границах, чем до Второй мировой войны.

«Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей», — указал Алиханов.

В Калининградской области оценили сценарий с «вторжением НАТО» в регион
Политика
Калининград

В конце января издание Overt Defence опубликовало статью, в которой описало сценарий превентивного удара НАТО по России. План предусматривал уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400 в Калининградской области, а также блокаду Балтийска. В наступлении, согласно сценарию, должны участвовать 30 тыс. польских военных. Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал такого рода сценарии «фантазиями». «Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», — сказал он.

Автор
Анастасия Батманова
Калининградская область НАТО
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