Алиханов ответил описавшему бои с НАТО за Калининград польскому генералу

По мнению губернатора, мысли о сценариях войны в Калининграде «живут только в больных головах отставных генералов натовских стран»

Антон Алиханов (Фото: Правительство Калининградской области)

Мысли о вооруженном конфликте в Калининградской области с участием войск НАТО «живут только в больных головах отставных генералов натовских стран», заявил РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Так глава региона прокомментировал опубликованную в издании Defence 24 статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Тот, в частности, описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. По мнению генерала, в подобной войне ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района, а для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Потом боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья, пишет Скшипчак.

В комментарии изданию «Комсомольская правда» Алиханов отметил, что российскую власть «сложно обвинять в агрессивном поведении», указав, что Польшу помогали восстанавливать советские войска, благодаря чему она снова возродилась и даже в более широких границах, чем до Второй мировой войны.

«Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей», — указал Алиханов.