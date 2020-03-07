Госдеп посоветовал своим гражданам не посещать Туркменистан и Азербайджан

Американцам предложили не ездить в Туркменистан, в котором официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения

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Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Туркменистан и Азербайджан в связи с распространением коронавируса. По официальной информации в Туркменистане не было заразившихся, в Азербайджане выявлены шесть инфицированных.

Предложение не посещать Туркменистан объясняется мерами, которые приняло правительство этой страны в связи с распространением коронавируса. Так, американских граждан предупредили, что все международные рейсы перенаправлены из главного аэропорта в Ашхабаде в Туркменабад (бывший Чарджоу), расположенном в 400 км от столицы. Там же в случае подозрения на коронавирус пассажирам предлагается отправиться на карантин в одно из местных медицинских учреждений.

«Методы лечения в Туркменистане не соответствуют американским стандартам. Пассажиров могут заставить сдать анализы, не связанные с коронавирусом. Советуем вам отказаться от любых тестов, которые не имеют отношения к COVID-19», - говорится в заявлении Госдепа.

Касательно Азербайджана Госдеп указал, что в этой стране стандарты оказания медицинской помощи также не соответствуют требованиям США.

По данным издания «Фергана», Туркменистан с 23 февраля не впускает в страну граждан из государств, в которых выявлен коронавирус. Посол Франции в Ашхабаде сообщил, что всех прибывших обязуют сдать анализ, проверка которого может занять около шести часов.