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Политика ,  
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США узнали о нежелании Талибана выполнять условия мирной сделки

В Вашингтоне признают, что изначально предполагали свержение действующего афганского правительства талибами
Фото: Rahmat Gul / AP

Американская разведка сообщила Белому дому о том, что афганская группировка «Талибан» (запрещенная в России) не намерена выполнять условия мирного соглашения, которое было подписано неделю назад. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника в американской администрации.

По их словам, источники американской разведки в Пакистане сообщили, что талибы будут соблюдать мирные договоренности лишь до ухода американцев из Афганистана, а затем начнут наступление на позиции правительственных войск.

«Мы заявим афганскому правительству и другим партиям, что поскольку США признали нас, то и им следует отдать страну в наши руки», - цитируют разведданные одного из представителей талибов.

Президент Дональд Трамп, который называл соглашение с талибами выполнением своей предвыборной программы в пятницу признал, что существует вероятность свержения действующего правительства Афганистана после вывода из страны американского контингента. При этом он указал, что «нельзя постоянно водить кого-то за руку», потому что «страны должны сами о себе заботиться».

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В свою очередь собеседник NBC, связанный с подготовкой мирного соглашения с талибами, но более не работающий в администрации, заявил, что в Вашингтоне прекрасно понимали, к чему может привести ситуация. Там вспомнили, что похожим образом завершилась война во Вьетнаме, когда американские войска покинули южную часть страны, и она была быстро захвачена войсками Демократической республики Вьетнам. «Но публично никто на эту тему не высказывался», - заявил собеседник NBC.

29 февраля Соединенные Штаты и исламистское движение «Талибан» в катарской столице Доха подписали мирное соглашение. Согласно ему, американские войска должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

Также членов «Талибана» до конца мая должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Взамен на это талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов взамен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников национальных органов безопасности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Афганистан, «Талибан»
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