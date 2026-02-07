Белгород подвергся двум атакам в течение получаса
Белгород подвергся двум атакам в течение чуть более чем 30 минут, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.
«Враг вновь нанес ракетные удары по Белгороду. Сработала наша система ПВО», — написал Демидов.
По его словам, после атаки в 20:02 информации о пострадавших или разрушениях жилых домов не поступало. Однако были повреждены инфраструктурные объекты.
Повторный удар по Белгороду был нанесен в 20:38. «Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Ведется оценка нанесенного ущерба», — добавил глава города.
Материал дополняется
