Украинский миллиардер Герега с женой попали в список террористов

Александр и Галина Гарега (Фото: spravy.org.ua)

Украинского миллиардера Александра Герегу и его жену Галину внесли в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

Реестр свидетельствует, что они внесены в список как объединение, куда входят еще два человека. Речь идет о директоре сети торговых центров «Галактика», председателе Донецкого республиканского регионального отделения «Деловая Россия» Геннадии Гальчуке и гендиректоре ООО «Галактика» Сергее Любчике.

Герега — основатель и совладелец сети магазинов «Эпицентр» и сети строительных гипермаркетов «Новая линия», депутат нескольких созывов Верховной рады Украины, в том числе действующего. В 2022 году он с супругой занимали шестое место в рейтинге богатейших украинцев с состоянием в $1,2 млрд по версии украинского издания Forbes.

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