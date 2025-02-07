 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о взятии Дружбы

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись к востоку от Торецка
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Дружба в ДНР. Поселок находится рядом с Торецком (Дзержинском).

Бои за Дружбу велись с осени прошлого года, когда российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к востоку от Торецка и занять несколько населенных пунктов, а также город Артемово.

На прошлой неделе российские подразделения также заняли село Крымское, которое примыкает к Торецку и по украинскому законодательству входило в Торецкую городскую общину.

Помимо этого, за неделю российские войска взяли под контроль следующие населенные пункты:

  • в Харьковской области — Новомлынск, на западном берегу реки Оскол;
  • в ДНР — Барановка, к востоку от Покровска (Красноармейска).

Также в Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 19 украинских военнослужащих.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
Политика
Минобороны заявило об ударе по аэродромам и местам пусков БПЛА на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Студии попросили убрать невыполнимые требования из законопроекта об играхТехнологии и медиа, 14:18
Самые памятные события Олимпийских игр 2014 в Сочи. ФотогалереяСпорт, 14:18
Не средне образованные: как промышленность утоляет кадровый голодТренды, 14:17
Посол России пообещал ответ при задержании российских судов БританиейПолитика, 14:16
Лидер Лиги ВТБ заявил о нервничающих из-за зарплаты иностранных игрокахСпорт, 14:14
В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицуОбщество, 14:12
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам по УкраинеПолитика, 14:10
NYT раскрыла секретные принципы ответа ЕС на возможные пошлины ТрампаПолитика, 14:04
Кадры приземления первого за десятилетия лайнера в аэропорту СухумиЭкономика, 14:03
Аналитики пересмотрели прогнозы по рынку офисов Москвы до 2026 годаНедвижимость, 14:02
Депутата-генерала Гурулева предложили вывести из комитета по оборонеПолитика, 14:00
Путин не планирует выступать с заявлением по крушению самолета AZALПолитика, 13:56
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнерЭкономика, 13:51