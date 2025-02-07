Минобороны сообщило о взятии Дружбы

Российские войска продвинулись к востоку от Торецка

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Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Дружба в ДНР. Поселок находится рядом с Торецком (Дзержинском).

Бои за Дружбу велись с осени прошлого года, когда российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к востоку от Торецка и занять несколько населенных пунктов, а также город Артемово.

На прошлой неделе российские подразделения также заняли село Крымское, которое примыкает к Торецку и по украинскому законодательству входило в Торецкую городскую общину.

Помимо этого, за неделю российские войска взяли под контроль следующие населенные пункты:

в Харьковской области — Новомлынск, на западном берегу реки Оскол;

в ДНР — Барановка, к востоку от Покровска (Красноармейска).

Также в Минобороны сообщили, что за неделю в плен сдались 19 украинских военнослужащих.