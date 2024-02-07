ЕК начала разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах

Закон, направленный на борьбу с иностранным влиянием, как считают в ЕК, нарушает принципы демократии и прав человека. В Венгрии заявили, что будут придерживаться этого законодательства

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Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство из-за принятия венгерским парламентом «закона о защите суверенитета», который позволяет государству проводить расследования в отношении людей и организаций, подозреваемых в подрыве суверенитета страны, сообщает Euronews.

Он был принят в декабре прошлого года. Как пишет Reuters, за законопроект проголосовал 141 депутат, выступили против 50. Большинство мест в парламенте имеет правящая партия ФИДЕС, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, и ее союзник Христианско-демократическая народная партия. В ФИДЕС отмечали, что закон направлен на борьбу с неоправданным политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп.



Он подразумевает создание в Венгрии отдельного органа, который будет отслеживать такое вмешательство, и наказание на срок до трех лет лишения свободы за нарушение этого акта.

Против закона выступили независимые СМИ и правозащитники. Они заявили, что он имеет сходство с российским законом об «иноагентах» и что из-за широких формулировок он может быть нацелен на тех, кто критикует правительство Венгрии. В частности, десять изданий подписали открытое письмо с осуждением закона, указав на несправедливость обвинений со стороны правительства Венгрии в том, что эти СМИ служат «иностранным интересам».

ЕК поддержала негативные отзывы о законе и заявила, что он нарушает принцип демократии, права на частную жизнь, защиту персональных данных, свободу выражения мнений, информации, справедливое судебное разбирательство и т. д.

Венгрия в течение двух месяцев должна ответить на возражения ЕК, в противном случае разбирательство может дойти до Европейского суда.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) заявил, что страна будет придерживаться этого законодательства и работать над предотвращением иностранного влияния.