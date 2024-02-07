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Путин уволил генерала из ФСИН меньше чем через год после назначения

Президент Путин отправил в отставку генерал-лейтенанта Гиричева из ФСИН
Замдиректора ФСИН Алексея Гиричева освободили от должности, которую он занимал с марта 2023 года. Причина увольнения не приводится
Алексей Гиричев
Алексей Гиричев (Фото: fsin.gov.ru)

Президент Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта Алексея Гиричева, который был замдиректора ФСИН. Указ опубликован на портале правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Генерал-лейтенант продержался на этом посту менее года: указ о его назначении был подписан 6 марта 2023 года. Причина его увольнения в указе не приводится.

Гиричев родился 3 августа 1975 года в Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции России и Академию права и управления ФСИН. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1996 году.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В 2018 году он возглавил УФСИН по Воронежской области, в 2020-м — УФСИН по Владимирской области. В декабре 2023 года Гиричеву присвоили специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы. За время службы получил медали Гавриила Державина, «За доблесть», «За усердие» I и II степени, «За усердие в службе» I и II степени, а также «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы».

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