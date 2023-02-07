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Клишас предложил исключить присяжных из судов по делам против лидеров ОПГ

В Госдуму внесли законопроект об отмене суда присяжных для дел против лидеров ОПГ
Авторы инициативы отмечают, что присяжным нельзя обеспечить анонимность при рассмотрении дел криминальных авторитетов, а «определенные юридические особенности» требуют высокопрофессиональной оценки
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий вывести из-под юрисдикции суда присяжных уголовные дела, в которых подсудимыми выступают лидеры преступных сообществ. Авторами документа стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Владимир Полетаев и первый заместитель думского комитета по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»), говорится в сообщении пресс-службы Совфеда, поступившем в РБК.

Поправки предлагается внести в статью 30 УПК («Состав суда»). Клишас отметил, что в соответствии с действующим законодательством присяжные могут рассматривать дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. По словам сенатора, «такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов», в том числе в вопросе безопасности участников судопроизводства. Он указал, что присяжным невозможно обеспечить анонимность при рассмотрении дел.

Кроме того, у подобных дел есть «определенные юридические особенности», что требует высокопрофессиональной правовой оценки, добавил Клишас. По мнению сенатора, принятие закона даст дополнительные гарантии безопасности и поможет обеспечить законное и обоснованное судебное решение.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант в разговоре с РБК не согласился с этим аргументом. «Вопреки утверждению авторов законопроекта, для укрепления гарантий «вынесения законного, обоснованного и справедливого судебного решения» компетенцию суда присяжных нужно максимально расширять, а не продолжать сужать ее, и без того уже давно мизерную. А сам этот суд — всячески поддерживать, повышать авторитет и престижность миссии присяжного заседателя», — считает он.

По словам Клювганта, «все разговоры о «некомпетентности присяжных в сложных правовых вопросах — мягко говоря, от лукавого». Он отметил, что в задачи присяжного не входит применение норм права; они состоят в том, чтобы «на основе услышанного и увиденного в зале суда и с применением коллективной мудрости и жизненного опыта» решить, доказано ли преступление, в котором обвиняется подсудимый, и если да, то доказана ли его причастность к этому преступлению и виновность в нем, а в случае доказанности — заслуживает ли он снисхождения.

Задача участвующих в деле юристов, в первую очередь председательствующего судьи, — обеспечить присяжных всеми необходимыми условиями, чтобы они судили свободно и независимо, указал Клювгант: «В том числе обеспечить им безопасность и надежную защиту, и не только от криминально-коррупционного воздействия, но и от пресловутого «оперативного сопровождения» и иных форм давления, которому они зачастую подвергаются со стороны силовиков и федеральных судей». Судья должен обеспечить соблюдение презумпции невиновности и полноценную состязательность процесса, что станет «истинным путем к правосудию». «Обратное же движение — еще один шаг к созданию видимости правосудия, симулякрам, профанации и деградации суда», — уверен он.

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По мнению кандидата юридических наук, старшего преподавателя Финансового университета при правительстве Игоря Семеновского, инициатива парламентариев «может заслуживать поддержки с учетом того, что она касается двух строго ограниченных и действительно серьезных преступлений» — организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК), и занятие высшего положения в преступной иерархии как таковое (ст. 210.1 УК РФ). «Здесь является важным, чтобы круг дел, отнесенных к компетенции суда присяжных, не сужался бесконтрольно и широко», — сказал он РБК.

Семеновский считает, что нововведение не окажет серьезного влияния на общеуголовную практику, поскольку данные составы редко рассматриваются в судах. Он отметил, что в 2019 году по этим статьям не было ни осуждено, ни оправдано ни одного человека. В 2020 году по ч. 4 ст. 210 был осужден один человек, по ст. 210.1 — ноль, оправдано по обеим статьям — ноль. В 2021 году по ч. 4 ст. 210 было осуждено ноль человек, по ст. 210.1 — восемь, оправдано по обеим статьям — ноль. Всего же за 2021 год были осуждены 565 317 человек, а оправданы 1147, указал кандидат юридических наук.

По словам Семеновского, суды с участием присяжных более лояльны по сравнению с рассмотрением судами уголовных дел в обычном порядке. Так, в 2021 году с участием присяжных было рассмотрено 1019 дел в отношении 1150 лиц, из них осудили 68%, а оправдали 32% обвиняемых. В целом за тот год оправдательных приговоров выносилось менее чем в 0,3% уголовных дел. «С учетом практически отсутствующей судебной практики по данным статьям и отсутствием оправдательных приговоров по ним ситуация с обвинительными приговорами не изменится», — полагает Семеновский. Важно, чтобы круг дел, отнесенных к компетенции суда присяжных, не сужался бесконтрольно и широко, указал он.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
законопроект присяжные преступное сообщество ОПГ Андрей Клишас
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