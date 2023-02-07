Собянин предложил Путину прийти на открытие Большой кольцевой линии метро

Путин выразил надежду на сохранение командой Собянина высоких темпов

Фото: АГН «Москва»

В Москве закончилось строительство Большой кольцевой линии метро, ее запуск планируется в ближайшие дни, доложил мэр Сергей Собянин президенту Владимиру Путину. Собянин сказал, что власти столицы хотели бы открыть линию в ближайшие дни и пригласил Путина принять участие в открытии.

В свою очередь президент назвал «мощным развитием Москвы» реализацию транспортных проектов в столице. Особо он отметил то, как в городе справляются с трафиком. «Да, конечно, при таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», — сказал Путин.

Президент также выразил надежду на то, что Собянин и его команда «сохранят высокие темпы и качество работы».

В этом году у Собянина истекает срок полномочий. Выборы мэра Москвы запланированы на 10 сентября.

Строительство Большой кольцевой линии продолжается последние десять лет. В общей сложности в нее войдет 31 станция, а общая протяженность линии составит 70 километров. Задача БКЛ в том числе разгрузить центральные станции метро и упростить передвижение между различными районами.

В декабре 2021 года Путин участвовал в церемонии открытия десяти станций Большой кольцевой линии. Тогда президент обратился к Собянину и к рабочим по видеосвязи.

В 2005 году Владимир Путин участвовал в открытии метрополитена в Казани. Тогда он спустился в подземку с главой республики Минтимером Шаймиевым и приехавшим в Татарстан Нурсултаном Назарбаевым и проехал в поезде.