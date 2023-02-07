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Трамп вновь решил подать в суд на совет «Пулитцера» ради «истины»

Трамп вновь решил подать в суд на совет Пулитцеровской премии из-за награждения NYT и WP
Экс-президент США не раз требовал забрать награду у газет The New York Times и The Washington Post за статьи о его сговоре с Россией. Трамп пообещал в этот раз приложить все усилия, чтобы установить истину
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что подает в суд на совет Пулитцеровской премии, после того как тот отказался забрать награду у газет The New York Times и The Washington Post за статьи о его связях с Россией. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social. Бывший американский лидер пообещал приложить все усилия, чтобы «расставить все точки над i».

«Пулитцеровскому совету следовало бы уже давно аннулировать награду, присужденную газете Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Failing NY Times, за их фейковые статьи о сговоре с Россией», — написал Трамп. Совет, по его словам, отказался «поступать правильно». «Я подаю в суд на Пулитцеровский совет, чтобы установить истину и продолжить борьбу за правду в Америке!» — добавил экс-президент.

В декабре Трамп уже подавал иск о защите чести из-за присужденной премии The New York Times и The Washington Post, которые, по его мнению, были награждены за ложь.

Издания получили Пулитцеровскую премию в 2018 году за статьи о расследовании российского вмешательства в выборы и сговора Трампа с Москвой. Тот неоднократно требовал отобрать у них награду.

Связи бывшего президента США с Москвой и вмешательство в выборы расследовал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора Трампа или предвыборного штаба кандидата в президенты с российским руководством, но заявил, что Москва вмешивалась в выборы. Власти России настаивают, что не делали этого.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Пулитцеровская премия
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