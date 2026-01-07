Трамп заявил, что Россия и Китай боятся Америку

Американский президент заявил, что без него НАТО никто не боится. Также он обвинил в трусости власти Норвегии, где ему не дали Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сообщение, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины.

«У России и Китая нулевой страх перед НАТО без Соединенных Штатов. Я сомневаюсь, что остальные члены НАТО помогут нам, если бы нам они понадобились. Всем им очень повезло, что за свой первый срок я перестроил американскую армию, а теперь занимаюсь этим же», — написал он.

«Мы всегда будем помогать НАТО. А единственный, кого боятся и уважают Китай и Россия, это США, перестроенные Дональдом Трампом», — добавил он.

Американский президент также заявил, что без его личного участия Россия заняла бы всю территорию Украины. «Запомните, что лично я завершил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, трусливо не стала давать мне Нобелевскую премию мира. Но это и неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», — написал Трамп.

В начале года после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп заявил, что США теперь контролируют эту страну. Действия по свержению лидера другого государства он назвал мерами по борьбе с наркоторговцами и теми, кто привозит в Соединенные Штаты своих заключенных, наркоманов и пациентов психиатрических больниц.

Также Трамп заявил, что будет ключевой фигурой в команде чиновников, которая будет участвовать в управлении Венесуэлой.