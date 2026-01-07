 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы

Признавать российскую юрисдикцию стали экипажи судов, которые находятся у берегов Венесуэлы
Фото: Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Танкер Bella 1 — уже не единственный, который сменил флаг на российский у берегов Венесуэлы. Как сообщает The New York Times, сразу несколько судов признали российскую юрисдикцию с начала января.

По данным издания, еще четыре танкера, включая судно под названием Hyperion, вывесили российские флаги у берегов Венесуэлы. Они также были включены в российский реестр и получили порты приписки Сочи и Таганрог.

Один из танкеров, как пишет NYT, «исчез» из территориальных вод Венесуэлы, побережье которой блокируют США.

WSJ сообщила об отправке подлодки к танкеру с российским флагом
Политика
Фото:Hakon Rimmereid / Reuters

Все танкеры, о которых идет речь, находятся под американскими санкциями. В Вашингтоне считают, что они являются частью теневого флота, который вопреки ограничениям перевозит российскую или иранскую нефть. Формальным поводом для претензий к ним является то, что суда незаконно используют флаги других стран.

Наибольшую известность в последние дни получил танкер Bella 1 под панамским флагом, который стал преследовать корабль Береговой охраны США. В этой связи уже в Атлантике судно на ходу сменило флаг и название на Maritima.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
танкер теневой флот береговая охрана
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Житель Подольска взорвал гранату и погиб Общество, 16:09
США начали захват танкера с российским флагом Политика, 16:00
Победитель «Дакара» 2025 года сошел с дистанции Спорт, 15:52
NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы Политика, 15:46
Два человека погибли при падении вертолета на базе отдыха в Пермском крае Общество, 15:28
Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за погоды в Москве Город, 15:15
Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Евтушенко Спорт, 15:14
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 15:10
Глава Суперлиги заявил, что причины смерти 32-летнего игрока неизвестны Спорт, 14:50
Как празднуют Рождество в России. Фоторепортаж Общество, 14:29 