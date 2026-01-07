NYT сообщила о новых танкерах с российским флагом возле Венесуэлы
Танкер Bella 1 — уже не единственный, который сменил флаг на российский у берегов Венесуэлы. Как сообщает The New York Times, сразу несколько судов признали российскую юрисдикцию с начала января.
По данным издания, еще четыре танкера, включая судно под названием Hyperion, вывесили российские флаги у берегов Венесуэлы. Они также были включены в российский реестр и получили порты приписки Сочи и Таганрог.
Один из танкеров, как пишет NYT, «исчез» из территориальных вод Венесуэлы, побережье которой блокируют США.
Все танкеры, о которых идет речь, находятся под американскими санкциями. В Вашингтоне считают, что они являются частью теневого флота, который вопреки ограничениям перевозит российскую или иранскую нефть. Формальным поводом для претензий к ним является то, что суда незаконно используют флаги других стран.
Наибольшую известность в последние дни получил танкер Bella 1 под панамским флагом, который стал преследовать корабль Береговой охраны США. В этой связи уже в Атлантике судно на ходу сменило флаг и название на Maritima.
