Букмекеры отказались платить поставившим на вторжение в Венесуэлу

Захват Николаса Мадуро и вывоз его страны не соответствуют условиям, которые изначально были заложены в пари, говорят в Polymarket

Николас Мадуро (Фото: realDonaldTrump / Truth Social)

Беттинговая платформа Polymarket отказалась выплачивать миллионы долларов игрокам, которые поставили на вторжение в Венесуэлу. Как сообщает Guardian, нежелание отдавать выигрыш объяснили тем, что захват президента Николаса Мадуро не приравнивается к полноценному вторжению.

Как указывается в заявлении Polymarket, слова Дональда Трампа о том, что США теперь контролируют Венесуэлу, не соответствуют условиям, которые изначально были заложены в пари. А чтобы ставка сыграла, говорят букмекеры, должна была состояться «военная операция с целью установления контроля» над территорией.

При этом, как сообщалось ранее, Polymarket согласился выплатить $436 тыс. неизвестному, который за $30 тыс. предсказал именно захват Мадуро и вывоз президента за пределы Венесуэлы.

На беттинговых платформах во многих странах мира можно сделать ставку на то или иное политическое событие. Например, до 31 декабря 2025 года общая сумма ставок на вторжение в Венесуэлу превысила $10,5 млн.

Polymarket – единственная платформа с подобного рода политическими предсказаниями, которой разрешено работать в США. Ее владельцем является 27-летний Шейн Коплен, которого в октябре 2025 года Bloomberg признал самым юным миллиардером в мире.

В субботу, 3 января, американские военные захватили Мадуро и его супругу в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк. Там свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

По разным данным, в ходе операции погибли от 40 до 80 человек среди граждан Венесуэлы и Кубы. Би-би-си сообщает о 57 погибших, включая 32 кубинцев.