Польша не увидела смысла в НАТО при нападении США на Гренландию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ни один член НАТО не может угрожать другому участнику альянса, иначе североатлантический блок утратит смысл. Его слова прозвучали на фоне дискуссии о следующих шагах США в Гренландии

Фото: Leon Neal / Getty Images

Ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена альянса, иначе военный блок потеряет свой смысл, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Париж на встречу «коалиции желающих», передает Reuters.

«Дания, конечно же, может рассчитывать на солидарность всей Европы, у меня нет в этом сомнений. В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране», — сказал Туск.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что военное нападение США на другую страну НАТО означало бы остановку взаимодействия внутри Cевероатлантического альянса и окончание формата безопасности, установленного по итогам Второй мировой войны, сообщает Associated Press. Фредериксен считает, что к словам президента США Дональда Трампа о желании захватить Гренландию следует относиться серьезно, и подчеркнула, что не допустит угроз в отношении Дании и ее автономии.

Германия, Франция, Великобритания, Польша, Испания и Италия опубликовали совместное заявление, в котором потребовали уважать территориальную целостность Дании. «НАТО ясно дало понять, что Арктический регион является приоритетным... Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО. Поэтому безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты», — указано в документе.

Греция и Турция были единственными странами НАТО, которые, несмотря на совместное участие в альянсе, воевали друг с другом. Поводом для военного конфликта 1974 года стали события на Кипре, где живут как турки, так и греки. Этнические конфликты на острове активизировались после получения им независимости в 1960-м. В 1974 году после военного переворота на Кипре Турция совершила вторжение на остров, высадив десант при поддержке флота и авиации. Поддержку грекам-киприотам оказали Вооруженные силы Греции.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Ранее Дональд Трамп заявил, что контроль за Гренландией необходим США для обеспечения безопасности Соединенных Штатов.