В Китае создали переносные атомные часы
Китайские ученые создали атомные часы небольшого размера, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, высота атомных часов NIM-TF3 1,5 м, их размер примерно с небольшой холодильник. Прибор можно погрузить в военный грузовик и транспортировать на большие расстояния, пишет SCMP. Погрешность устройства составляет менее одной пятой квадриллионной доли секунды.
Как отмечает SCMP, другие атомные часы, как правило, размещаются в хорошо защищенных от воздействия окружающей среды помещениях.
В военной сфере высокоточные атомные часы нужны для обеспечения синхронной работы радаров, находящихся на расстоянии в тысячи километров друг от друга, по обнаружению и отслеживанию истребителей-невидимок. Также устройство поможет улучшить качество сигналов систем радиоэлектронной борьбы и упрощает передачу больших данных, пишет SCMP.
Атомные часы NIM-TF3 разработал Национальный институт метрологии Китайской Народной Республики. По данным издания, прибор может работать автономно в течение длительного времени без необходимости в профессиональном обслуживании.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов