SCMP: в Китае создали переносные атомные часы, которые «изменят будущие войны»

Китайские ученые создали переносные атомные часы NIM-TF3, которые отличаются высокоточной системой хронометража, пишет SCMP. Это позволит усовершенствовать обнаружение истребителей, работу систем РЭБ и качество передачи данных

Атомные часы NIM6 (Фото: nim.ac)

Китайские ученые создали атомные часы небольшого размера, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, высота атомных часов NIM-TF3 1,5 м, их размер примерно с небольшой холодильник. Прибор можно погрузить в военный грузовик и транспортировать на большие расстояния, пишет SCMP. Погрешность устройства составляет менее одной пятой квадриллионной доли секунды.

Как отмечает SCMP, другие атомные часы, как правило, размещаются в хорошо защищенных от воздействия окружающей среды помещениях.

В военной сфере высокоточные атомные часы нужны для обеспечения синхронной работы радаров, находящихся на расстоянии в тысячи километров друг от друга, по обнаружению и отслеживанию истребителей-невидимок. Также устройство поможет улучшить качество сигналов систем радиоэлектронной борьбы и упрощает передачу больших данных, пишет SCMP.

Атомные часы NIM-TF3 разработал Национальный институт метрологии Китайской Народной Республики. По данным издания, прибор может работать автономно в течение длительного времени без необходимости в профессиональном обслуживании.