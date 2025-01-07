 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Суд в США рассмотрит вопрос о почетном увольнении более 30 тыс. ветеранов ЛГБТ
Суд рассмотрит соглашение Пентагона и ветеранов, уволенных из-за нетрадиционной ориентации. Ведомство согласилось повысить статус демобилизации до почетного, что даст возможность военным получить льготы
Вид на здание&nbsp;Пентагона (на переднем плане)
Вид на здание Пентагона (на переднем плане) (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации, передает Reuters со ссылкой на документы ведомства.

Министерство обороны США и группа ветеранов-представителей ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому ведомство рассмотрит запросы о повышении статуса демобилизации до почетного и исключит информацию об ориентации из документов об увольнении, отмечает агентство. Это предоставит военнослужащим право на получение медицинских и других льгот.

Соглашение было подано в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, заседание состоится 12 февраля.

Группа ветеранов-представителей ЛГБТ подала коллективный иск о нарушении конституционных прав в 2023 году. Военнослужащие утверждали, что Пентагон не устранил «продолжающуюся дискриминацию» после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Она действовала с 1993 по 2011 год и подразумевала запрет на военную службу для представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто раскрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Адвокат по этому делу Челси Кори рассказал Reuters, что упоминание сексуальной ориентации ветеранов в документах об увольнении свидетельствуют о намеренной дискриминации. Пентагон и Минюст США не ответили агентству на запросы о комментариях.

«Когда меня уволили из-за моей сексуальной ориентации, я почувствовал, что моя страна говорит мне, что моя служба не имеет ценности — что я «хуже» из-за того, кого я люблю, — приводит CBS слова одного из истцов, ветерана ВМС США Шерилл Фаррелл. — Сегодня я снова горжусь тем, что служил своей стране, защищая таких ветеранов, как я, и добиваясь признания нашей чести».

По данным Reuters, в рамках политики «Не спрашивай, не говори» с военной службы были уволены около 14 тыс. человек.

В конце прошлого года президент США Джо Байден помиловал рекордное количество осужденных, в том числе бывших военнослужащих, которые отбывали наказание «за частное проявление их нетрадиционной сексуальной ориентации».

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Пентагон США увольнение ветераны ЛГБТ суд льготы
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об отказе геев и трансгендеров играть в Hogwarts Legacy
Технологии и медиа
Власти США смягчили правила донорства для геев
Общество
Байден помиловал рекордное число осужденных одним указом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Насколько близки к урегулированию конфликты на Украине и Ближнем ВостокеПолитика, 11:00
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранамПолитика, 10:59
Как составить план профессионального развития на 2025 год за семь шаговPro, 10:33
В Ростовской области два человека погибли при пожаре в домеОбщество, 10:33
В США окончательно утвердили итоги выборов. ИнфографикаПолитика, 10:29
Бастрыкин заинтересовался мигрантами, живущими под лестницей дома ТюмениПолитика, 10:08
Доступ к Эвересту закрыли для туристов после землетрясения в ТибетеОбщество, 10:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как занятость в неформальном секторе достигла рекорда с 2016 годаЭкономика, 10:00
Российская кухня IPO 2020-2024 годов: гастрономический гидИнвестиции, 10:00
Баблоспособность: осторожно, вы в красной зонеPro, 09:54
Reuters узнал, что США решили выдать $95 млн военным Ливана вместо ЕгиптаПолитика, 09:26
Как выбрать депозит и на какой срок лучше его открыть в 2025 годуPro, 09:23
Землетрясение на юго-западе Китая. ВидеоОбщество, 09:19
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:01