Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации, передает Reuters со ссылкой на документы ведомства.
Министерство обороны США и группа ветеранов-представителей ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому ведомство рассмотрит запросы о повышении статуса демобилизации до почетного и исключит информацию об ориентации из документов об увольнении, отмечает агентство. Это предоставит военнослужащим право на получение медицинских и других льгот.
Соглашение было подано в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, заседание состоится 12 февраля.
Группа ветеранов-представителей ЛГБТ подала коллективный иск о нарушении конституционных прав в 2023 году. Военнослужащие утверждали, что Пентагон не устранил «продолжающуюся дискриминацию» после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Она действовала с 1993 по 2011 год и подразумевала запрет на военную службу для представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто раскрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Reuters, что упоминание сексуальной ориентации ветеранов в документах об увольнении свидетельствуют о намеренной дискриминации. Пентагон и Минюст США не ответили агентству на запросы о комментариях.
«Когда меня уволили из-за моей сексуальной ориентации, я почувствовал, что моя страна говорит мне, что моя служба не имеет ценности — что я «хуже» из-за того, кого я люблю, — приводит CBS слова одного из истцов, ветерана ВМС США Шерилл Фаррелл. — Сегодня я снова горжусь тем, что служил своей стране, защищая таких ветеранов, как я, и добиваясь признания нашей чести».
По данным Reuters, в рамках политики «Не спрашивай, не говори» с военной службы были уволены около 14 тыс. человек.
В конце прошлого года президент США Джо Байден помиловал рекордное количество осужденных, в том числе бывших военнослужащих, которые отбывали наказание «за частное проявление их нетрадиционной сексуальной ориентации».
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