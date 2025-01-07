Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Суд рассмотрит соглашение Пентагона и ветеранов, уволенных из-за нетрадиционной ориентации. Ведомство согласилось повысить статус демобилизации до почетного, что даст возможность военным получить льготы

Вид на здание Пентагона (на переднем плане) (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Пентагон согласился уволить с почестями более 30 тыс. ветеранов, которым запретили служить в армии из-за сексуальной ориентации, передает Reuters со ссылкой на документы ведомства.

Министерство обороны США и группа ветеранов-представителей ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому ведомство рассмотрит запросы о повышении статуса демобилизации до почетного и исключит информацию об ориентации из документов об увольнении, отмечает агентство. Это предоставит военнослужащим право на получение медицинских и других льгот.

Соглашение было подано в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, заседание состоится 12 февраля.

Группа ветеранов-представителей ЛГБТ подала коллективный иск о нарушении конституционных прав в 2023 году. Военнослужащие утверждали, что Пентагон не устранил «продолжающуюся дискриминацию» после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Она действовала с 1993 по 2011 год и подразумевала запрет на военную службу для представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто раскрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Адвокат по этому делу Челси Кори рассказал Reuters , что упоминание сексуальной ориентации ветеранов в документах об увольнении свидетельствуют о намеренной дискриминации. Пентагон и Минюст США не ответили агентству на запросы о комментариях.

«Когда меня уволили из-за моей сексуальной ориентации, я почувствовал, что моя страна говорит мне, что моя служба не имеет ценности — что я «хуже» из-за того, кого я люблю, — приводит CBS слова одного из истцов, ветерана ВМС США Шерилл Фаррелл. — Сегодня я снова горжусь тем, что служил своей стране, защищая таких ветеранов, как я, и добиваясь признания нашей чести».

По данным Reuters, в рамках политики «Не спрашивай, не говори» с военной службы были уволены около 14 тыс. человек.

В конце прошлого года президент США Джо Байден помиловал рекордное количество осужденных, в том числе бывших военнослужащих, которые отбывали наказание «за частное проявление их нетрадиционной сексуальной ориентации».