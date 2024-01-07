РВСН анонсировали семь запусков межконтинентальных ракет в новом году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что за последние пять лет было совершено более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет в рамках летных испытаний и тренировок по управлению ВС России.

В апреле 2023 года российские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Целью запуска стало испытание перспективного боевого оснащения. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, задачи были выполнены «в полном объеме».

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