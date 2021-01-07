Глава ГРУ рассказал о самом сложном решении из-за визита Путина в Сирию

Наиболее трудным для Игоря Костюкова стало согласие гарантировать безопасность президента во время поездки в Сирию. Он подчеркнул, что во время визита у сотрудников ГРУ не было права «не то, что на ошибку, а на малейший сбой»

Башар Асад и Владимир Путин в Сирии (Фото: kremlin.ru)

Начальник ГРУ Игорь Костюков рассказал, что самым сложным решением в его жизни было подтвердить готовность обеспечивать безопасность президента Владимира Путина во время его визита в Сирию в январе 2020 года. Об этом Костюков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, тогда у сотрудников управления не было права на ошибку. «У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», — подчеркнул Костюков (цитата по «РИА Новости»).

Сама операция была очень сложной из-за большого количества неясных моментов, рассказал начальник ГРУ. «Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», — пояснил он.

Ранее в четверг о подготовке поездки главы государства рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, проделанная работа по организации визита Путина могла бы стать очень хорошим пособием для всех спецслужб.