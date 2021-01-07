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Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с голливудским триллером

В Минобороны рассказали, что до последнего поддерживали слух о том, что в Дамаск летит глава военного ведомства. Визит состоялся год назад
Сергей Шойгу и Владимир Путин по пути в Дамаск (Сирия), 7 января 2020г.
Сергей Шойгу и Владимир Путин по пути в Дамаск (Сирия), 7 января 2020г. (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как готовился секретный визит президента Владимира Путина в Сирию в январе 2020 года. О секретных подробностях он сообщил в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», который был показан на телеканале «Россия 1».

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения. А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — заявил Шойгу.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, в свою очередь, заявил, что сложность подготовки визита Путина в Сирию заключалась в том, что никому нельзя было рассказывать об этой операции. По его словам, изначально был запущен слух о том, что в Дамаск едет министр обороны Шойгу. В результате, когда самолет с президентом сел в сирийской столице, лишь несколько офицеров знали, кто именно находится на борту.

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Путин рассказал, что при принятии решения о поездке в Сирию «руководствовался интересами российского государства». «Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно», — заявил он.

«Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии. До сих пор, хотя профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые остаются под контролем террористов, угроза для нас исходит именно оттуда», — добавил президент.

В ходе визита в Дамаск 7 января 2020 года Путин провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, а также посетил мечеть Омейядов (Большая мечеть Дамаска) и кафедральный собор Девы Марии, который является старейшим в сирийской столице.

Автор
Артем Филипенок
Сирия Владимир Путин
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