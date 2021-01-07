Мэр Вашингтона назвала беспорядки в Капитолии типичным терроризмом

Городские власти собираются вычислить всех участников штурма здания конгресса. За информацию, которая поможет арестовать погромщиков, в полиции пообещали выплатить по $1 тыс.

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на пресс-конференции в столице США возложила ответственность за случившееся в здании конгресса на президента Дональда Трампа. Действия его сторонников она охарактеризовала как «типичный терроризм», сообщает The Washington Post.

«Вчера случилось то, на что он [Трамп] и рассчитывал. Мы не должны недооценивать тот вред, который он может еще причинить нашей стране и нашей демократии за оставшиеся две недели», — заявила Баузер, представляющая Демократическую партию.

При этом мэр поблагодарила полицейских, которым спустя несколько часов все же удалось выгнать сторонников действующего президента из Капитолия. «Их героизм всем нам продемонстрировал, что такое настоящий патриотизм», — заявила она.

Стивен Сунд, глава полицейского управления, которое занимается охраной Капитолия, сообщил, что в ходе штурма конгресса сторонниками Дональда Трампа пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в официальном сообщении.

По его словам, при прорыве полицейского оцепления участники акции протеста использовали металлические трубы и баллончики со слезоточивым газом. Отвечая на вопрос, каким образом толпе все же удалось прорваться в здание, Сунд отметил, что его людей не готовили для противодействия преступникам.

«Тут необходимо увидеть разницу. Речь не идет о людях, которые, в соответствии с поправкой к Конституции, имели право на свободу собраний. Речь идет о преступном поведении», — добавил он.

Глава полицейского управления также заявил, что сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить активных участников беспорядков. Пока в рамках расследования задержаны 14 человек — в основном приезжие из Флориды, Нью-Джерси и Джорджии. Им предъявлены обвинения в ношении оружия и нападениях на сотрудников полиции.

По словам главы полицейского управления Вашингтона Роберта Конти, к изучению записей приступили и агенты ФБР, которые также будут искать тех, кто повреждал общественную собственность. По словам Конти, за информацию, которая позволит задержать участников погромов, будет выплачиваться по $1 тыс.

Сунд, в свою очередь, подтвердил, что при освобождении Капитолия полиция применила огнестрельное оружие. В частности, была застрелена 35-летняя уроженка Калифорнии Эшли Бэббит. Как сообщает Washington Post, женщина являлась ветераном ВВС США, участвовала в военных операциях в Ираке и Афганистане, а последние пару месяцев требовала в социальных сетях пересмотра итогов президентских выборов. В столицу она специально приехала для участия в акциях протеста.

Личности еще троих погибших также установлены, но их имена пока не называются. Известно, что речь идет о приезжих из Джорджии, Пенсильвании и Алабамы. Все они получили ранения и скончались уже в больнице.

Власти также заявили, что намерены ввести усиленные меры безопасности во время инаугурации Байдена. Для этого в столицу будут стянуты 6,2 тыс. солдат Национальной гвардии из различных городов Восточного побережья США.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. Часть конгрессменов пришлось эвакуировать, но после освобождения здания и введения в Вашингтоне комендантского часа заседание обеих палат продолжилось. В результате председательствовавший на заседании вице-президент Майк Пенс объявил о том, что следующим президентом США станет Байден. Инаугурация назначена на 20 января.