Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа

Американского президента обвинили в предумышленном убийстве иранского генерала и командира шиитской милиции в аэропорту Багдада

Дональд Трамп (Фото: Cheriss May / Reuters)

Суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа. Президент США подозревается в организации убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, сообщает агентство AP.

Документ выписал один из иракских судей по материалам расследования, которое установило, что командующий Корпуса стражей исламской революции и глава шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты в районе багдадского аэропорта при помощи американского беспилотника. В ордере утверждается, что речь шла о предумышленном убийстве. В соответствии с иракским законодательством за такое преступление предусмотрена смертная казнь.

При этом в суде указали, что расследование, которое было начато по запросу родственников аль-Мухандиса, продолжается.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя авиаудар по аэропорту Багдада, назвал погибшего иранского генерала «террористом номер один в мире». Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. В итоге в ночь на 8 января 2020 года Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.



Помимо этого взрыв в багдадском аэропорту привел к обострению отношений между США и Ираком. Политики-шииты требовали от властей вывести из страны американский контингент.

Накануне несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, в которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия. «В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — говорилось в аудиозаписи.

Пока не установлено, кто отправил это сообщение. Американские власти не считают угрозу реальной и расследуют незаконное проникновение в авиационные частоты.