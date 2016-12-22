Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,40 EUR Нал. 69,55 68,43 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 16242,54 -891,14 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,79 -0,40% DJIA 25295,87 +0,88% Nasdaq 7136,56 +0,83% FTSE 7724,22 +0,37%
Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана
Лента новостей
В результате серии взрывов в Идлибе погибли 30 человек 07 янв, 23:56, Общество Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США 07 янв, 23:16, Политика Памфилова рассказала о претендентах на пост президента с «чудинкой» 07 янв, 23:02, Политика «Спартак» предложил €10 млн за автора автогола в матче с ЦСКА 07 янв, 22:13, Спорт В ВТО назвали срок рассмотрения жалобы ЕС на Россию по «свиному эмбарго» 07 янв, 22:12, Политика Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года 07 янв, 22:07, Общество СМИ узнали об ухудшении состояния Олега Табакова 07 янв, 21:40, Общество Гимн безрассудству: чем порадовать себя к Рождеству 07 янв, 21:13, РБК и Афимолл Сити Кадыров заявил о необходимости остановить «военное безумство США» 07 янв, 21:00, Политика Месси повторил рекорд Герда Мюллера в первом матче года 07 янв, 20:54, Спорт Самолет арабской коалиции рухнул в Йемене 07 янв, 20:34, Политика Полиция начала проверку данных о минировании станции «Калужская» в Москве 07 янв, 20:32, Общество Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана 07 янв, 20:25, Политика В результате столкновения 18 машин под Смоленском пострадали три человека 07 янв, 20:10, Общество Кремль объяснил «путаницу» с данными о крещении родителей Путина 07 янв, 19:48, Общество Клинцевич ответил на слова историка об «оккупации» Украины СССР 07 янв, 19:44, Политика Дарио Колонья повторил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски» 07 янв, 19:20, Спорт СМИ назвали гранату причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма 07 янв, 19:19, Общество Навальный рассказал о слежке за ним в Петербурге 07 янв, 19:00, Политика Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года 07 янв, 18:58, Общество Российские биатлонисты показали лучший в сезоне результат в эстафете 07 янв, 18:31, Спорт Захарова ответила на вопрос о приятелях в Госдепе 07 янв, 18:28, Политика В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару 07 янв, 18:05, Общество Минздрав рассказал о планах сделать телемедицину в России круглосуточной 07 янв, 17:55, Общество В белорусском цирке гимнастка сорвалась во время выступления 07 янв, 17:54, Общество Умер пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма мужчина 07 янв, 17:31, Общество СМИ узнали о полете самолета-разведчика США вблизи Крыма 07 янв, 17:29, Политика Правозащитники рассказали о срыве Россией беспилотной атаки на Хмеймим 07 янв, 17:08, Политика
Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана
Политика, 07 янв, 20:25
0
Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана
Адвокат экс-главы Ирана Махмуда Ахмадинежада заявил, что информация об аресте его подопечного не соответствует действительности. Ранее об этом со ссылкой на «надежные источники» в Тегеране сообщала газета al-Quds al-Arabi
Махмуд Ахмадинежад (Фото: Morteza Nikoubazl / Zuma / Global Look Press)

Информация об аресте бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ширазе не соответствует действительности. Об этом журналистам, как пишет портал Erm News, рассказал адвокат Ахмадинежада. Его имя издание не уточняет. Также не раскрывает оно и подробностей о месте нахождения иранского политика.

Ранее, 7 января, об аресте Ахмадинежада в Ширазе со ссылкой на несколько «надежных источников» в Тегеране сообщила базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi. Экс-глава Ирана, по данным собеседников издания, был задержан накануне за поддержку протестов, которые начались в Иране в конце декабря прошлого года.

Акции протеста в Иране. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Поводом для этого, как утверждали источники газеты, послужило выступление Ахмадинежада 4 января перед демонстрантами в городе Бушир. В ходе него бывший президент Ирана заявил, что, по его мнению, «некоторые нынешние [иранские] чиновники живут вдали от проблем [обычных] людей, ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — также отмечал Ахмадинежад, подчеркивая, что «члены правительства [нынешнего президента республики] Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а [обычные] люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает».

СМИ узнали об аресте бывшего президента Ирана за поддержку протестующих
Политика

Эти слова власти Тегерана, как отмечала al-Quds al-Arabi, сочли «разжиганием беспорядков». Ахмадинежада, по информации собеседников газеты, они надеялись посадить под домашний арест.

Массовые протесты по всему Ирану начались 28 декабря прошлого года. Участники акций выступали против роста цен, безработицы и коррупции. Однако лозунги протестующих были не только экономическими и политическими, но и антиклерикальными. Так, на некоторых демонстрациях митинговавшие требовали ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого протестующие также называли «диктатором». Кроме того, некоторые участники акций выступали за смену государственного строя, требуя возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: арест , Иран , Махмуд Ахмадинежад
Главное
Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США Политика
Главное
Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США Политика
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года Общество
Кремль объяснил «путаницу» с данными о крещении родителей Путина Общество
В Киеве радикалы напали на Российский центр науки и культуры Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.