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Политика ,  
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СК показал кадры с места убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

Появилось видео с места убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

СК показал кадры с места убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
Video

Подмосковное управление Следственного комитета опубликовало видеозапись с места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. На ней видна работа следователей на месте преступления.

По информации следователей, тело политика было найдено 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского округа. Неизвестный произвел несколько выстрелов в экс-депутата Рады, тот скончался на месте.

Источники РБК сообщили, что тело Кивы нашли на территории загородного отеля. Mash писал, что экс-депутата обнаружили в парке отеля «Величъ Country Club».

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AFP и украинские СМИ, в том числе агентство УНИАН, сообщали, что к убийству Кивы причастна Служба безопасности Украины. СБУ эти сообщения не комментировала.

Теги
Илья Кива убийство видео Следственный комитет Подмосковье

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