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Политика ,  
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Следователи завели дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы

СК завел дело об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы
Уголовное дело было заведено по статье об убийстве. По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в Киву. Его тело нашли на территории парка коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского округа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи со смертью экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Было заведено дело по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Региональное управление СК подтвердило, что тело Кивы было найдено на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского округа. Неизвестный произвел несколько выстрелов в экс-депутата Рады, тот скончался на месте.

К расследованию подключилась группа следователей и криминалистов, они осматривают место происшествия, занимаются установкой всех обстоятельств произошедшего и причастных к убийству, отрабатывают версии произошедшего, отметили в СК.

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
Политика
Илья Кива

Тело 46-летнего Ильи Кивы нашли в подмосковном поселке Супонево вечером 6 декабря. Mash уточняет, что экс-депутата нашли в парке отеля «Величъ Country Club», на правом виске у него была резаная рана, на левой части лица — гематома. По данным SHOT, труп Кивы с ранами на голове нашли около 15:00. Источники AFP и УНИАН утверждают, что убийство экс-депутата организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Кива был депутатом Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, запрещена на Украине) с 2019 года. После начала российской военной операции на Украине он заявил, что «война проиграна» и призвал президента страны Владимира Зеленского уйти в отставку. После этого в ОПЗЖ инициировали его исключение из партии и в марте 2022 года лишили депутатского мандата.

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В начале марта того же года против Кивы на Украине возбудили дело о госизмене. В ноябре 2023 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по четырем статьям (не только за госизмену, но в том числе и за призывы к свержению конституционного строя на Украине и агрессивной войне).

Кива ранее обвинял Украину в намерении убить его, в связи с чем он собирался просить политического убежища в России и обращался к президенту Владимиру Путину за гражданством. В июне портал Bihus.info после анализа опубликованных политиком видео сообщил, что Кива проживает в Подмосковье.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
депутат Верховная рада Украины убийство Следственный комитет уголовное дело

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