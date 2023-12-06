Володин призвал учить девочек варить борщ. Видео

Video

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школы заявил о необходимости прививать детям трудолюбие.

Володин заявил, что девочек надо готовить к взрослой жизни и заботе о будущем муже, в частности учить варить борщ. Ребята, по словам Володина, нужно уметь «держать молоток». «Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — отметил Володин.

На заседании Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете телефонов в школах и уроках труда с 1 сентября следующего года.