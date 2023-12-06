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Политика ,  
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Володин призвал учить девочек варить борщ. Видео

Вячеслав Володин заявил о необходимости учить девочек варить борщ

Володин призвал учить девочек варить борщ. Видео
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школы заявил о необходимости прививать детям трудолюбие.

Володин заявил, что девочек надо готовить к взрослой жизни и заботе о будущем муже, в частности учить варить борщ. Ребята, по словам Володина, нужно уметь «держать молоток». «Надо думать о нашей второй половине, о женах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — отметил Володин.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

На заседании Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете телефонов в школах и уроках труда с 1 сентября следующего года.

Теги
Персоны
Дети школы труд Вячеслав Володин борщ
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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