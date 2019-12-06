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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах
Пресс-секретарь премьера Олег Осипов назвал расследование «манипулированием неподтвержденной информацией» и отметил, что все передвижения семьи Медведева на не указанном в декларации транспорте оплачиваются «из личных средств»
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Олег Осипов, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, в интервью Lenta.ru прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о предполагаемых передвижениях жены главы кабмина Светланы Медведевой на связанным с ВТБ через офшор бизнес-джете.

«Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести», — заявил Осипов.

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Он назвал расследование ФБК «очередным манипулированием неподтвержденной информацией» и отметил, что принадлежащие премьеру и его жене транспортные средства указаны в декларации. Использование для передвижения иных средств оплачивается «из личных средств», уточнил Осипов.

«ВТБ Лизинг», комментируя РБК расследование Навального, заявил, что фигурирующие в публикации ФБК бизнес-джеты не имеют отношения к компании. Там пояснили, что «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 г. принадлежавшие «ВТБ Лизингу» самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям».

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2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Через два дня оппозиционер опубликовал новое расследование, в котором говорилось, что на этот же офшор зарегистрирован еще один бизнес-джет, который, предположительно, использует для передвижения Светлана Медведева.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Медведев
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