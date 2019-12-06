Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов назвал расследование «манипулированием неподтвержденной информацией» и отметил, что все передвижения семьи Медведева на не указанном в декларации транспорте оплачиваются «из личных средств»

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Олег Осипов, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, в интервью Lenta.ru прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о предполагаемых передвижениях жены главы кабмина Светланы Медведевой на связанным с ВТБ через офшор бизнес-джете.

«Что касается этого опуса, то, как вы успели заметить, сам председатель правительства РФ традиционно не отвечает на провокации Навального и иже с ним. Много чести», — заявил Осипов.

Он назвал расследование ФБК «очередным манипулированием неподтвержденной информацией» и отметил, что принадлежащие премьеру и его жене транспортные средства указаны в декларации. Использование для передвижения иных средств оплачивается «из личных средств», уточнил Осипов.

«ВТБ Лизинг», комментируя РБК расследование Навального, заявил, что фигурирующие в публикации ФБК бизнес-джеты не имеют отношения к компании. Там пояснили, что «ввиду ожидаемых повышенных санкционных рисков в 2017 г. принадлежавшие «ВТБ Лизингу» самолеты бизнес-авиации были проданы сторонним компаниям».