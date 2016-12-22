Минобороны заявило о попытке эсминца США уйти от сил Тихоокеанского флота

По словам Игоря Конашенкова, эсминец USS McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод и пытался уйти от сопровождения сил Тихоокеанского флота

Эсминец USS McCampbell (Фото: Adam K. Thomas / U.S. Navy / Reuters)

Эсминец ВМС США USS McCampbell не подходил к территориальным водам России ближе чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении.

По его словам, сейчас эсминец находится в центральной части Японского моря на расстоянии 400 км от российской береговой линии и оттуда «демонстрирует свою отвагу». «Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами», — сказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России контролировали переход американского эсминца в международных водах. Конашенков отметил, что USS McCampbell «продемонстрировал только неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождающих его» российских сил.

Накануне представитель Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр сообщала, что американский эсминец во время операции «Свободная навигация» прошел близ залива Петра Великого на юге Приморского края.

Это было сделано для того, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются США и другие нации». Макмарр отметила, что Россия претендует на акватории, которые превышают 12 морских миль от российской береговой линии, гарантируемые международным правом.

«Эти операции демонстрируют, что США будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом», — добавила представитель Тихоокеанского флота США.

Эсминец ВМС США USS McCampbell был спущен на воду в 2000 году, он назван в честь самого результативного аса ВМС США периода Второй мировой войны Дэвида Маккэмпбелла. С 2007 года эсминец входит в состав Седьмого флота американских ВМС.

Длина корабля составляет 155 м, ширина — 20 м, максимальная скорость хода — 32 узла, экипаж — 380 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк», ракетное и артиллерийское вооружение, зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное вооружение.