МИД заявил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Действие соглашения между Россией и Литвой о защите капиталовложений прекращено. Об этом говорится в сообщении российского МИДа, опубликованном на портале правовой информации.

Соглашение между правительствами о поощрении и взаимной защите капиталовложений было подписано в июне 1999 года, с 15 октября этого года его действие прекратилось, следует из сообщения.

Осенью прошлого года сейм Литвы денонсировал международные инвестиционные соглашения с Россией и Белоруссией. Также было объявлено недействительным соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.

Документ гарантирует инвесторам полную защиту и безопасность вложений, в том числе от экспроприации, национализации или «других мер, равносильных экспроприации или национализации, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах в установленном законодательством порядке, не являются дискриминационными и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации».

