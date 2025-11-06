В России признали нежелательным закрытый фонд Equal Rights Trust
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Equal Rights Trust, выступавшую в поддержку Украины и прав ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Генпрокуратура заявила, что фонд Equal Rights Trust активно участвовал «в антироссийской информационной кампании», в том числе публикуя материалы, «дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны».
Кроме того, организация «под прикрытием правозащитной деятельности» разработала «схему финансирования ВСУ», утверждает ведомство. «Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным россиянам в приобретении гражданства стран Восточной Европы в обмен на заключение ими соглашения о пожертвовании денежных средств для «поддержки народа Украины», а фактически — для нужд ВСУ», — говорится в сообщении.
Международная организация Equal Rights Trust (ERT) была основана в Лондоне в 2007 году. Ее миссией называлась борьба с дискриминацией и продвижение равенства как фундаментального права человека. Совместно с другими организациями ERT работала, в частности, над продвижением законодательных реформ в области равенства прав.
В июне 2025 года фонд объявил о закрытии к сентябрю из-за финансовых проблем.
