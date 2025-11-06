 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В России признали нежелательным закрытый фонд Equal Rights Trust

Генпрокуратура объявила нежелательной британскую организацию Equal Rights Trust. Ведомство заявило, что фонд собирал средства на нужды ВСУ за счет «оппозиционно настроенных россиян». Организация закрылась в сентябре
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию Equal Rights Trust, выступавшую в поддержку Украины и прав ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Генпрокуратура заявила, что фонд Equal Rights Trust активно участвовал «в антироссийской информационной кампании», в том числе публикуя материалы, «дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны».

Кроме того, организация «под прикрытием правозащитной деятельности» разработала «схему финансирования ВСУ», утверждает ведомство. «Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным россиянам в приобретении гражданства стран Восточной Европы в обмен на заключение ими соглашения о пожертвовании денежных средств для «поддержки народа Украины», а фактически — для нужд ВСУ», — говорится в сообщении.

Минюст добавил в список нежелательных International Center for Journalist
Политика
Здание Министерства юстиции России

Международная организация Equal Rights Trust (ERT) была основана в Лондоне в 2007 году. Ее миссией называлась борьба с дискриминацией и продвижение равенства как фундаментального права человека. Совместно с другими организациями ERT работала, в частности, над продвижением законодательных реформ в области равенства прав. 

В июне 2025 года фонд объявил о закрытии к сентябрю из-за финансовых проблем.

Полина Мартынова
Генпрокуратура нежелательные организации равенство Великобритания ЛГБТ
