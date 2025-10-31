Минюст добавил в список нежелательных International Center for Journalist

Минюст внес в список нежелательных американскую ICFJ и еще три организации

Здание Министерства юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст России внес International Center for Journalists (ICFJ, «Международный центр для журналистов»), Ideas for Change («Идеи для перемен»), Truth Hounds («Трус Хаундс») и JX Fund gGmbH («Европейский фонд журналистики в изгнании») в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Решение о признании организации нежелательной принимает Генпрокуратура. В перечне, который ведет Минюст, решение Генпрокуратуры о признании Truth Hounds нежелательной датировано 16 октября, а ICFJ, Ideas for Change и JX Fund gGmbH — 17 октября.

По версии Генпрокуратуры, одной из ключевых задач Truth Hounds является «создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях» в ходе военной операции на Украине. Ideas for Change, в свою очередь, публикует материалы с критикой военной операции и призывает не признавать итоги референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения Украине, указывало ведомство.

Международный центр для журналистов (ICFJ) — некоммерческая профессиональная организация, которая занимается продвижением журналистики по всему миру. ICFJ организует обучение, практикумы и международные обмены для журналистов. Организация основана в 1984 году в Вашингтоне. ICFJ сотрудничает с более чем 70 тыс. журналистами из 180 стран. Европейский фонд журналистики в изгнании (JX Fund gGmbH) — некоммерческая организация, основанная «Репортерами без границ» (признана в России нежелательной организацией). Фонд называет своей целью поддержку журналистов, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны или преследований.

Теперь список организаций, признанных в России нежелательными, насчитывает 274 наименования. Участие в деятельности таких организаций — это административное правонарушение (ст. 20.33 КоАП РФ). Если человек, ранее подвергнутый административному наказанию по этой статье, повторно совершает это правонарушение, а также если речь идет о предоставлении или сборе средств для нежелательной организации либо оказании ей финансовых услуг, то гражданина могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 284.1 УК РФ).