Политика⁠,
0

ЕС согласовал направление средств гражданского назначения на оборону

В Евросоюзе достигли соглашения о перенаправлении бюджетных средств гражданского назначения на оборону, сообщила пресс-служба Евросовета в соцсети X.

«Председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения <...> Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом», — сказано в сообщении.

Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону
Политика
Дональд Трамп

Мера принята для реализации плана ReArm Europe — инициативы ЕС по увеличению расходов на оборону и укреплению военного потенциала сообщества.

Материал дополняется

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
