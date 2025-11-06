ЕС согласовал направление средств гражданского назначения на оборону
В Евросоюзе достигли соглашения о перенаправлении бюджетных средств гражданского назначения на оборону, сообщила пресс-служба Евросовета в соцсети X.
«Председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения <...> Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом», — сказано в сообщении.
Мера принята для реализации плана ReArm Europe — инициативы ЕС по увеличению расходов на оборону и укреплению военного потенциала сообщества.
Материал дополняется
