WP рассказала о логике ударов Израиля по сектору Газа

Израиль старается соблюдать принцип соразмерности при ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа, отмечает юрист. Вашингтон просит свести к минимуму жертвы среди гражданских, но Израиль использует иные критерии «приемлемых» потерь

Газа, сектор Газа (Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters)

Власти Израиля, хотя заявляют, что действия военных в секторе Газа соответствуют международному гуманитарному праву, не раскрывают, как именно выбирают цели для ударов, поэтому экспертам сложно судить об их законности, пишет The Washington Post.

По словам американских чиновников, они не знают точно, как командиры ЦАХАЛ оценивают допустимый порог жертв среди гражданского населения при ударах по объектам ХАМАС. Вашингтон призывает Тель-Авив свести их количество к минимуму. Как сообщил один из высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, в последние дни ЦАХАЛ значительно сократила количество авиаударов по сектору Газа, это может свидетельствовать о том, что Израиль прислушался к США. Но, по словам собеседника, атаки с воздуха все равно приводят к большому числу погибших.

Израильский юрист, представитель Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Пнина Шарвит Барух заявила, что законы войны призваны «обеспечить баланс» между военным преимуществом, которое сторона рассчитывает получить в ходе атаки, и сопутствующим ущербом для гражданского населения. «Чем выше военное преимущество, тем больший ущерб гражданскому населению будет считаться соразмерным», — сказала она, описывая логику действий Израиля. Юрист утверждает, что вред гражданскому населению в секторе Газа не преднамеренный, а побочный.

Согласно практическому словарю гуманитарного права, опубликованному на сайте организации «Врачи без границ», принцип соразмерности используется для того, чтобы ограничить ущерб, причиняемый военными действиями гражданскому населению и гражданским объектам. Гражданское население как таковое также не должно являться объектом нападений. Нападение на законный военный объект может повлечь сопутствующий ущерб для гражданских лиц и объектов, но он не должен быть чрезмерным по отношению к «конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить».

WP отмечает, что принцип соразмерности — это неточный стандарт, тем сложнее оценить, как стороны его соблюдают, особенно в условиях активных боевых действий.

По словам неназванного представителя администрации США, израильская оценка «приемлемого» уровня потерь среди гражданского населения отличается от американской. Однако, подчеркивает он, каждый удар тщательно рассчитывают, чтобы свести их число к минимуму.

На этом же настаивает представитель ЦАХАЛ Джонатан Конкрикус: по его словам, армия Израиля всегда «предпринимала сознательные усилия по ограничению количества жертв среди гражданского населения». Он не стал отвечать на вопрос, изменил ли Израиль свои правила ведения боевых действий, и обвинил ХАМАС в завышении числа погибших (по данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, число погибших в анклаве с 7 октября превысило 9,7 тыс.).

5 ноября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что гражданских в секторе Газа заранее предупреждают перед ударами и призывают их покинуть районы, которые собирается атаковать Израиль: по его словам, израильские военные разбросали над сектором более 1,5 млн листовок, отправили почти 6 млн сообщений на мобильные телефоны и сделали 20 тыс. телефонных звонков. Однако, отмечает WP, анклав — один из самых густонаселенных районов мира. Эвакуация оттуда невозможна для большей части населения (не считая иностранцев и небольшого числа раненых палестинцев, которые могли выехать в Египет), а в самом секторе негде спрятаться от авиаударов.