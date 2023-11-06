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Военная операция на Украине ,  
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Власти Одесской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Губернатор Одесской области сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Кипер сообщил, что повреждены несколько зданий в центре города, а также склады и техника в припортовой зоне
Фото: odeskaODA / Telegram
Фото: odeskaODA / Telegram

В Одессе после ударов вечером 5 ноября получили повреждения здания в центре города, а также припортовая инфраструктура, сообщил губернатор области Олег Кипер в телеграм-канале.

По его словам, в центре повреждены несколько зданий в исторической части города. Также, по словам Кипера, ракеты попали в неиспользующееся промышленное здание.В припортовой части повреждены склады, спецтехника, автомобили с зерном.

Кипер утверждает, что пять человек получили ранения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 

Так, 31 октября военное министерство сообщало, что поразило «места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров» в Одесской области, 12 октября — склад военной техники ВСУ в районе города Измаил.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Одесса Украина Военная операция на Украине
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