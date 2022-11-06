Госдеп осудил испытание иранской ракеты-носителя

Госдепартамент США осудил тестовые запуски иранских ракет-носителей Qaem-100. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, передает Reuters.

Днем 5 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об успешном испытании данного вида ракет. Она полностью собрана и разработана в Иране. По утверждению КСИР, она способна выводить на орбиту спутники весом до 80 кг. Агентство Tasnim отмечает, что это — первая иранская трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. В ходе испытания она провела суборбитальный полет.

«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены продолжающейся разработкой Ираном космических ракет-носителей, которые представляют собой серьезную проблему в области распространения», — заявили в Госдепе. Действия Ирана в пресс-службе назвали «бесполезными и дестабилизирующими обстановку».

США считают, что тестовые запуски иранских ракет противоречат резолюции 2231 Совбеза ООН, которая призывает Иран не заниматься деятельностью, связанной с производством баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

«В космических ракетах-носителях используются технологии, которые практически идентичны и совместимы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая системы большей дальности», — заявили в Госдепе.

США продолжат «вводить санкции для противодействия дальнейшему развитию иранской программы разработки баллистических ракет и способности распространять ракеты и соответствующие технологии среди других стран», заявили в Госдепартаменте.

Иран в свою очередь отрицает подобные намерения.