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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России
Сербия хотела бы закупить эти системы, но у нее на это нет средств, так как большинство бюджетных денег ушло на строительство дорог, заявил Вучич
Александр Вучич (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Сербия не будет закупать у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, поскольку у Белграда нет на это денег. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

По его словам, когда у страны есть подобное оружие, то никто не осмелится ее атаковать. «Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег», — заявил он, уточнив, что огромное количество денег из бюджета уходит на строительство автомагистралей.

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Как отметил Вучич, сербская армия все равно будет укрепляться посредством закупки вооружений, потому что государство со всех сторон окружено НАТО. Кроме того, он указал на то, что это необходимо и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово.

В конце октября стало известно, что Сербия купила у России один зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются», — заявил Вучич.

Он назвал эту систему фантастической и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Тогда Вучич сообщил о том, что Сербия не может купить российские С-400, однако причину не назвал. Президент лишь отметил, что Белград хотел бы иметь такие ЗРК.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сербия, Александр Вучич, С-400
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