Депутата Рады из санкционного списка задержали в Чехии с фальшивыми евро

Чешская полиция задержала депутата Верховной рады Украины Андрея Лозового за попытку рассчитаться фальшивыми евро, сообщает украинский телеканал «112».
Задержание произошло в аэропорту перед вылетом в Киев.
Сам депутат в Facebook рассказал, что его уже выпустили. По его словам, он стал «жертвой валютных аферистов», поскольку деньги к нему попали через помощника, который обменивал валюту.
«Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их изготовлению — меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино», — написал Лозовой.
Депутат уточнил, что проходит по делу как потерпевший, поскольку чешская полиция «разобралась», что он стал жертвой мошенников.
Лидер «Радикальной партии», от которой Лозовой прошел в Раду, Олег Ляшко в своем Facebook написал, что помощник обменял валюту в одном из киевских обменников. По его словам, обменник уже исчез и мошенников ищет украинская полиция.
При этом Ляшко призвал украинцев быть внимательными и осторожными во время обмена валюты, проверять разрешения и лицензии.
На выборах в Верховную раду в 2014 году Лозовой был вторым номером в партийном списке после Ляшко.
Оба они фигурируют в списке из 322 физических и 68 юридических лиц Украины, против которых российское правительство ввело санкции 1 ноября 2018 года. Ограничительные меры предусматривают блокировку (заморозку) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.