NYT узнала, что Украина переплатила $129 млн на закупках оружия

Столько составила разница между самыми дешевыми предложениями и фактически заключенными контрактами. Как объяснил директор Агентства оборонных закупок, некоторые предложения не соответствовали стандартам качества

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

С начала 2024 года по март 2025 года Украина переплатила $129 млн на контрактах на поставку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The New York Times со ссылкой на отчет государственных аудиторов, которые проверяли контракты, сделанные Агентством оборонных закупок Украины.

По данным газеты, в 465-страничном документе показано, что десятки контрактов на поставку снарядом, беспилотников и другого вооружения были заключены не по самым низким ценовым предложениям. Разница между самыми низкими ценами и контрактами, которые были заключены агентством, составила $129 млн.

«Они переплачивают по неизвестным причинам и без каких-либо оснований», — сказал бывший советник агентства оборонных закупок Украины Тамерлан Вахабов. По его словам, в разгар конфликта «не хватает политической воли, чтобы делать все правильно».

Директор агентства по закупкам Арсен Жумадилов сообщил, что некоторые предложения не соответствовали «требуемым стандартам качества, срокам поставки, условиям оплаты или другим важным критериям».

Как считает исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб, предложения по более низким ценам отклонялись либо действительно по убедительным причинам, либо это «может быть и коррупцией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США разблокировали возможность закупок Киеву систем ПВО Patriot и ракет для них. Позднее он добавил, что защита Украины зимой зависит от ракет для ПВО, которые закупаются по большей части в США.

Среди союзников Киева есть «очень ответственные страны», которые понимают это и дали финансирование в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины), отметил президент Украины. Он перечислил Германию, Нидерланды, Канаду, Швецию, Данию, Норвегию, Бельгию, страны Прибалтики и другие.

Летом президент США Дональд Трамп объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot, заплатят за них, по его словам, европейские страны, несколько систем он обещал доставить «очень быстро».

Россия выступает против поставок оружия Украине. Европейские страны «работают себе в минус», продолжая военную поддержку Киева, заявляли в МИДе.