Военная операция на Украине⁠,
0

Фон дер Ляйен призвала Европу прислушаться к речи Путина на «Валдае»

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС прислушаться к речи Путина на «Валдае»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Форум «Валдай»
Путин заявил, что европейцы усердно пытаются «залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы», за счет «образа врага» в лице России. Глава ЕК назвала поиск козла отпущения «старейшим трюком»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов Европарламента прислушаться к речи президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом она заявила, выступая в Страсбурге в преддверии голосования по вотуму недоверия ей.

«И посмотрите, что произошло в Сочи буквально на прошлой неделе, где Путин выступил с речью на ежегодном заседании клуба «Валдай». Нам следует очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за свою продолжающуюся агрессивную войну на Украине на Европу», — сказала она.

Глава ЕК назвала это «старейшим трюком». «Сеять раздор, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения — все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы боремся друг с другом, ослабить нашу решимость и нашу стойкость», — уверена фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европе нельзя попасть в эту ловушку, она должна сохранить единство.

По ее словам, мир оказался «в самом нестабильном и опасном состоянии» за последние десятилетия, «Европе угрожают с Востока», а существующий миропорядок «рискует расколоться быстрее, чем мы ожидали».

«Сегодня я хочу подтвердить свою приверженность работе со
всеми вами, чтобы сохранить единство внутри парламента, между государствами-членами и между нашими институтами», — сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», в частности, заявил, что европейские страны усердно пытаются «залатать, подштукатурить трещины, пошедшие по зданию Европы», но стремятся «преодолеть раскол, укрепить пошатнувшееся единство, которым прежде так кичились, вовсе не посредством эффективного решения внутренних проблем, а за счет раздувания образа врага» в лице России.

«Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия, что для противостояния ей нужно все туже, туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах, просто сдать их, вести политику явно себе в ущерб. Но правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», — сказал он.

По его словам, все угрозы со стороны России, которыми «Европа сама себя запугивает», «высосаны из пальца». Путин подчеркнул, что Россия внимательно следит за «набирающей силу милитаризацией Европы», и пригрозил, что ответ «не заставит себя долго ждать» в случае угрозы. Россия же сама «никогда не инициировала военное противостояние», поскольку «оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно», утверждает президент.

«Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере — как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро», — предупредил он.

