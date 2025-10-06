Муфтий Москвы предостерег от провокаций после пресечения взрыва синагоги

Альбир Крганов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Нельзя поддаваться на провокации на религиозной почве, на это следует отвечать пресечением сторонников крайних взглядов и разъяснительной работой, заявил РБК муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

«К огромному сожалению, в мире все чаще практикуются методы нарушения спокойствия и безопасности страны путем преступных с точки зрения закона и совести действий в религиозных объектах. Подкладывание свиных голов, поджоги мечети, спиливание крестов, нападки на синагогу — это один и тот же почерк провокационных сил, желающих расшатать стабильность и единство государства, напугать простых людей», — сказал он.

ФСБ этим утром сообщила о пресечении теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным спецслужбы, за подготовкой преступлений стояли сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Задержанные мужчины признались, что хотели взорвать синагогу.

Video