 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия обладает собственным потенциалом для решения задач военной операции, заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинской разведки о предоставлении Китаем спутниковых данных для ударов
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия обладает всем необходимым потенциалом для решения задач военной операции на Украине, в том числе и в космосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — сказал Песков журналистам, передает ТАСС.

Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов
Политика
Последствия российского ракетного удара по заводу Flex в Мукачево

На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) Украины заявила, что обнаружила «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине». По словам сотрудника украинской спецслужбы, речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам».

В китайском МИДе в ответ заявили, что им не известно, чтобы такая ситуация имела место, а также подчеркнули, что Китай придерживается честной, объективной и беспристрастной позиции по украинскому конфликту.

О том, что Китай оказывает военную помощь России, заявляли и власти США. По этой причине американский Минфин внес несколько китайских компаний в санкционный список, указав, что они обеспечивают поставки «технологий конечным пользователям в российской военной сфере». И российские, и китайские власти неоднократно подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Китай Россия Украина спутники космос
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
На Тайване связали агрессию Китая против острова с поражением Украины
Политика
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе
Политика
Путин поручил отслеживать усиление американской ПРО на земле и в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40
Вышел трейлер фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым Life, 13:32