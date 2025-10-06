Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции

Россия обладает собственным потенциалом для решения задач военной операции, заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинской разведки о предоставлении Китаем спутниковых данных для ударов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия обладает всем необходимым потенциалом для решения задач военной операции на Украине, в том числе и в космосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», — сказал Песков журналистам, передает ТАСС.

На прошлой неделе Служба внешней разведки (СВР) Украины заявила, что обнаружила «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине». По словам сотрудника украинской спецслужбы, речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам».

В китайском МИДе в ответ заявили, что им не известно, чтобы такая ситуация имела место, а также подчеркнули, что Китай придерживается честной, объективной и беспристрастной позиции по украинскому конфликту.

О том, что Китай оказывает военную помощь России, заявляли и власти США. По этой причине американский Минфин внес несколько китайских компаний в санкционный список, указав, что они обеспечивают поставки «технологий конечным пользователям в российской военной сфере». И российские, и китайские власти неоднократно подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран».