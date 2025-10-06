Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной

На этой неделе Европарламент второй раз за три месяца рассмотрит вотумы недоверия фон дер Ляйен. Скорее всего, их отклонят, но не исключены новые попытки в будущем, пишет Politico

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Попытки вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут стать политической обыденностью с учетом накопившихся к ней вопросов и простой процедуры инициирования голосования — для выдвижения инициативы достаточно 72 подписей депутатов Европарламента из 720, пишет Politico.

6 октября фон дер Ляйен выступит в Европарламенте перед обсуждением вотума недоверия, которое станет уже вторым за три месяца. Автором первой инициативы выступил ультраправый депутат от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя, он предложил отправить в отставку всю ЕК из-за коррупционного скандала вокруг закупок вакцин от COVID в 2021 году. В июле ее отклонили. Теперь вотум по отдельности потребовали вынести крайне правые «Патриоты Европы» и «Левые».

По данным Politico, голосование, которое пройдет позже на этой неделе, вряд ли приведет к смещению фон дер Ляйен, однако недовольство ее деятельностью сохраняется среди социал-демократов, либералов и части правоцентристской Европейской народной партии. Прямо сейчас, пишет издание, представители этих политических сил не готовы выступить против главы ЕК, но такая возможность не исключена в будущем.

Представители левых заявили, что не планируют систематически инициировать новые вотумы, однако правые «не спешат давать каких-либо обещаний», ожидая результатов текущего голосования.

Даже если подобные инициативы не приведут к отстранению главы ЕК, они «станут испытанием для ее лидерских качеств», особенно в контексте таких вопросов как торговые соглашения с США и странами Латинской Америки и на фоне разногласий вокруг проекта бюджета ЕС, пишет Politico со ссылкой на депутата от Европейской народной партии.

Неназванный представитель Еврокомиссии сказал изданию, что участившиеся попытки вынесения вотума недоверия снижают значимость процедуры. «Было бы здорово, если бы они повысили порог и вернули этому процессу достоинство», — отметил он, но добавил, что вопрос остается «прерогативой парламента» и переговоров на эту тему не было. По словам чиновника, в парламенте «явно недовольны деятельностью этой комиссии, и в частности фон дер Ляйен».