NYT рассказала, как идущее из России судно сочли «мегабомбой»

Балкер перевозит 20 тыс. т нитрата аммония. Судно было повреждено и нуждается в ремонте, но европейские порты отказываются принимать его из-за предупреждения бывшего посла Литвы, что оно может быть «плавающей мегабомбой»

Фото: Dark_Side / Shutterstock

Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония несколько недель не может зайти в какой-либо европейский порт, хотя оно было повреждено и нуждается в ремонте, пишет The New York Times (NYT).

Нитрат аммония (аммиачная селитра) — это компонент не только удобрений, но и взрывчатки. Ее перевозка не считается опасной при соблюдении правил, так как детонация происходит при определенных условиях — они зависят от спрессованности гранул селитры, ее влажности. В 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута взорвалось 2750 т складированного нитрата аммония. В результате погибли почти 180 человек, примерно 6,5 тыс. пострадали, около 300 тыс. лишились своего жилья.

Как пишет издание, Ruby принадлежит компании Ruby Enterprise с Мальты, им управляет эмиратская фирма Serenity Shipping. Портал The Isle of Thanet News опубликовал 3 октября заявление судовладельцев балкера (Isle of Thanet, остров Танет — это полуостров в английским графстве Кент, недалеко от побережья которого находится судно, по данным портала Marine Traffic). Этот портал называет владельцем судна Cielo Shipping Pte. Ltd, управляющей компанией — Pacific Rim Shipping Management Pte., а Serenity Shipping — оператором.

22 августа балкер вышел из порта в Кандалакше в Мурманской области, он должен был доставить свой груз — 20 тыс. т нитрата аммония — в Африку. Однако вскоре после выхода из порта судно село на мель и получило повреждения корпуса, гребного винта и руля. Это вынудило капитана судна начать курсировать у берегов стран Северной Европы в поисках помощи.

Норвегия разрешила Ruby ненадолго зайти в порт в Тромсё. Издание пишет, что там балкер находился 1–4 сентября. В Норвегии судно осмотрели, провели небольшой ремонт, на буксире оно двинулось дальше.

Вначале экипаж планировал отправиться на ремонт на Балтику, в Литву, но премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила парламенту, что судну MV Ruby не будет разрешено войти в порт в Клайпеде. Несмотря на то что судно плавает под мальтийским флагом и принадлежит компании, зарегистрированной на Мальте, ему не разрешили пришвартоваться и там. Вначале от капитана потребовали выгрузить нитрат аммония.

После этого Ruby поплыл обратно на север, в сторону Великобритании. Но когда Ruby приблизился к британским берегам, бывший посол Литвы в королевстве Эйтвидас Баярунас написал в колонке для одного из европейских аналитических центров, что это судно — «плавающая мегабомба», и предупредил о возможном российском саботаже. Судно привлекло внимание британских медиа.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», — заявили судовладельцы, отметив, что судно придерживается международных правил перевозок и застраховано.

РБК направил запрос Serenity Shipping L.L.C.

Оба издания напомнили, что в 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута взорвался груз нитрата аммония, весом в десять раз меньше, чем на Ruby. Взрыв произошел из-за проводившихся на складе, где хранили нитрат аммония, сварочных работ. Вещество находилось там с 2014 года, оно было конфисковано с судна под названием Rhosus. Его владельцем был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на судне. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно».