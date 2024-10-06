Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработала
Израиль выполнил обещание и передал Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах, процесс растянулся на несколько месяцев, но был завершен с израильской стороны. Об этом в интервью «Дзеркало тижня» сообщил израильский посол Михаэль Бродский.
Журналист спросил у него, почему система еще не заработала на Украине, на что дипломат ответил: «Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, занимающимся внедрением израильской системы».
Бродский также подтвердил, что Израиль «принял принципиальное решение» снять с вооружения системы Patriot, поставленные США в начале 1990-х годов, но не ответил, может ли Украина рассчитывать на получение этого вооружения. Он пояснил: пока будущее этих систем не определено, ведь Израилю нужны все силы ПВО для отражения ракет из Ирана, Йемена и Ирака.
«Как бы там ни было, решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу примут совместно Израиль и США, поскольку эти ракеты поставили Соединенные Штаты», — добавил посол.
Речь идет о радиолокационной системе раннего оповещения Red Color («Цева Адом», или «Код красный», первое время называвшаяся «Шахар Адом» — «Красный рассвет»). Первоначально ее установили в 2000-х годах в районах, граничащих с сектором Газа для предупреждения о запуске палестинских ракет, затем распространили на всю территорию страны. Она сообщает о запуске ракет и оставшемся времени до удара. Среди преимуществ системы — способность относительно точно рассчитывать место и время падения ракеты, что позволяет локализовать зону действия тревоги до конкретного города.
Со временем в связи с очередной эскалацией между Израилем и Палестиной появились мобильные приложения, транслирующие экстренные предупреждения от Red Color. После атаки ХАМАС на Израиль прошлой осенью такие приложения заняли четыре из десяти мест среди наиболее скачиваемых программ на смартфоны в Израиле.
Как рассказал Wired израильский подполковник по имени Итай, который курирует систему раннего оповещения, военные однажды получили благодарность от женщины с детьми — приложение предупредило ее об угрозе на четыре секунды раньше, чем завыли сирены на улице. «Это дало ей время на доставку в убежище еще одного ребенка», — пояснил собеседник издания.
Израиль в начале прошлого года пообещал передать систему Украине, оценив срок передачи в три—шесть месяцев. Спустя четыре месяца, в июне, Тель-Авив сообщил, что израильские военные в Польше обучают украинских коллег взаимодействию с этой системой. Первоначально систему развернут в Киеве, а при успехе проекта распространят на всю территорию Украины, уточнял тогда украинский посол Евгений Корнийчук.
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