 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработала

Сюжет
Военная операция на Украине
Израильскую систему раннего предупреждения об обстрелах планировали запустить на территории Украины еще прошлым летом, но этого так и не произошло. Посол страны пояснил, что Тель-Авив выполнил обещание, теперь вопросы к Киеву
Михаэль Бродский
Михаэль Бродский (Фото: Анастасия Смоленко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Израиль выполнил обещание и передал Украине систему раннего оповещения о ракетных ударах, процесс растянулся на несколько месяцев, но был завершен с израильской стороны. Об этом в интервью «Дзеркало тижня» сообщил израильский посол Михаэль Бродский.

Журналист спросил у него, почему система еще не заработала на Украине, на что дипломат ответил: «Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, занимающимся внедрением израильской системы».

Бродский также подтвердил, что Израиль «принял принципиальное решение» снять с вооружения системы Patriot, поставленные США в начале 1990-х годов, но не ответил, может ли Украина рассчитывать на получение этого вооружения. Он пояснил: пока будущее этих систем не определено, ведь Израилю нужны все силы ПВО для отражения ракет из Ирана, Йемена и Ирака.

«Как бы там ни было, решение о снятии этих систем и их дальнейшую судьбу примут совместно Израиль и США, поскольку эти ракеты поставили Соединенные Штаты», — добавил посол.

Опрос показал долю израильтян, готовых бежать из страны
Политика
Фото:Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Речь идет о радиолокационной системе раннего оповещения Red Color («Цева Адом», или «Код красный», первое время называвшаяся «Шахар Адом» — «Красный рассвет»). Первоначально ее установили в 2000-х годах в районах, граничащих с сектором Газа для предупреждения о запуске палестинских ракет, затем распространили на всю территорию страны. Она сообщает о запуске ракет и оставшемся времени до удара. Среди преимуществ системы — способность относительно точно рассчитывать место и время падения ракеты, что позволяет локализовать зону действия тревоги до конкретного города.

Со временем в связи с очередной эскалацией между Израилем и Палестиной появились мобильные приложения, транслирующие экстренные предупреждения от Red Color. После атаки ХАМАС на Израиль прошлой осенью такие приложения заняли четыре из десяти мест среди наиболее скачиваемых программ на смартфоны в Израиле.

Как рассказал Wired израильский подполковник по имени Итай, который курирует систему раннего оповещения, военные однажды получили благодарность от женщины с детьми — приложение предупредило ее об угрозе на четыре секунды раньше, чем завыли сирены на улице. «Это дало ей время на доставку в убежище еще одного ребенка», — пояснил собеседник издания.

Израиль в начале прошлого года пообещал передать систему Украине, оценив срок передачи в три—шесть месяцев. Спустя четыре месяца, в июне, Тель-Авив сообщил, что израильские военные в Польше обучают украинских коллег взаимодействию с этой системой. Первоначально систему развернут в Киеве, а при успехе проекта распространят на всю территорию Украины, уточнял тогда украинский посол Евгений Корнийчук.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Израиль Воздушная тревога
Материалы по теме
В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВО
Политика
FT узнала об обсуждении Западом мира на Украине по «немецкому сценарию»
Политика
Пентагон объяснил отказ Запада сбивать российские ракеты над Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с шести метровОбщество, 14:41
Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработалаПолитика, 14:28
Звезда «Реала» Винисиус получил травму шеиСпорт, 14:18
В Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭСПолитика, 13:57
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за два месяца боевПолитика, 13:54
Даниил Медведев со скандалом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в ШанхаеСпорт, 13:43
Российская армия «Искандером» уничтожила судно с оружием для УкраиныПолитика, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонном НХЛСпорт, 13:30
Посол в США Антонов вернулся в РоссиюПолитика, 13:29
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра СочиПолитика, 13:27
В Петербурге отправили под стражу зампреда комитета по инвестициямОбщество, 13:22
Стармер рассказал о конфликте между евреями и мусульманами в БританииПолитика, 13:20
Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмыСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в ОдессеПолитика, 13:06