В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. По данным местных СМИ, взрывы вслед за Черниговской областью, прогремели в Измаильском районе Одесской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы, сообщают «Новости Одессы» и «Зеркало Недели».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины. Глава одесской ОВА Олег Кипер ранее призывал жителей Измаильского и Белгород-Днестровского районов проследовать в укрытия.

В Измаильском районе Одесской области расположен один из крупнейших на Украине торговых портов. Комплекс порта представлен портальным кранами, бункеровочной базой, а также одноколейной железной дорогой и многочисленными хранилищами и складами.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Черкасской области Украины. Издание «Страна.ua» также писало о взрывах в Киеве. При этом администрация города о взрывах не сообщала, воздушную тревогу в городе не объявляли.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.