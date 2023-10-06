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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. По данным местных СМИ, взрывы вслед за Черниговской областью, прогремели в Измаильском районе Одесской области
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы, сообщают «Новости Одессы» и «Зеркало Недели».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины. Глава одесской ОВА Олег Кипер ранее призывал жителей Измаильского и Белгород-Днестровского районов проследовать в укрытия.

В Измаильском районе Одесской области расположен один из крупнейших на Украине торговых портов. Комплекс порта представлен портальным кранами, бункеровочной базой, а также одноколейной железной дорогой и многочисленными хранилищами и складами.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Черкасской области Украины. Издание «Страна.ua» также писало о взрывах в Киеве. При этом администрация города о взрывах не сообщала, воздушную тревогу в городе не объявляли.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Измаил порт Одесская область взрывы Военная операция на Украине ПВО
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