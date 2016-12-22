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Саудовский принц опроверг слова Трампа о зависимости его семьи от США
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Саудовский принц опроверг слова Трампа о зависимости его семьи от США
Политика, 04:08
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Саудовский принц опроверг слова Трампа о зависимости его семьи от США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд назвал неверными слова американского президента Дональда Трампа, который сказал, что саудовский король не продержится двух недель без поддержки США. Об этом саудовский принц сказал в интервью Bloomberg, комментируя соответствующее заявление Трампа.

О том, что король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд не сможет продержаться без поддержки Вашингтона, американский лидер сказал 3 октября, выступая перед своими сторонниками в штате Миссисипи, передает агентство. «Как насчет сделок с военными, когда мы защищаем богатые страны, а нам это не возмещают? Я люблю короля Салмана, но я сказал: «Король, мы тебя защищаем. Без нас ты не смог бы продержаться и две недели. Ты должен платить за свою армию», — заявил Трамп.

Саудовский принц напомнил, что государство Саудовская Аравия было основано в 1744 году за более 30 лет до основания США в 1776 году. По его словам, предшественник Трампа Барак Обама девять лет выступал против политики Саудовской Аравии на Ближнем востоке, но, несмотря на это, Эр-Рияд смог защитить свои интересы. «Должно пройти 2 тыс. лет, чтобы Саудовской Аравии что-то угрожало. Так что это (заявление Трампа, — прим. РБК) неверно», — сказал Мухаммед Аль Сауд.

На вопрос о том, как саудовский принц воспринимает слова Трампа по поводу его отца, он отметил, что нужно принять, когда «друг говорит хорошие или плохие слова». «У тебя не могут быть такие друзья, которые на 100% говорят только хорошее о тебе, даже твоя семья. Будут какие-то разногласия, и мы относим это [слова Трампа] к этой категории», — отметил он.

Теги: Саудовская Аравия , Дональд Трамп , принц
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